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Мощности овощехранилищ в Луховицах нарастят по инвестпроекту

Мощности овощехранилищ в Луховицах нарастят по инвестпроекту

В Луховицах расширят комплекс для хранения и обработки овощей. На строительство второй и третьей очередей направят 360 миллионов рублей, а общая вместимость объекта увеличится на 24 тысячи тонн.

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