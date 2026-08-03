Таможенный транзит 2026 — новые правила заполнения транзитной декларации после обновлений ЕЭК

Таможенный транзит в 2026 году остаётся одной из ключевых процедур международной перевозки грузов, позволяя перемещать товары через территорию государств без уплаты таможенных платежей до их прибытия в место назначения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии