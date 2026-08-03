Грузоперевозки ...
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Грузоперевозки ...

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Таможенный транзит 2026 — новые правила заполнения транзитной декларации после обновлений ЕЭК

Таможенный транзит 2026 — новые правила заполнения транзитной декларации после обновлений ЕЭК

Таможенный транзит в 2026 году остаётся одной из ключевых процедур международной перевозки грузов, позволяя перемещать товары через территорию государств без уплаты таможенных платежей до их прибытия в место назначения.

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