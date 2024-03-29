Женщина в «Крокусе» плела канат из проводов, чтобы спасти себя и 7-летнего сына

Выжившая при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» женщина поделилась историей своего спасения. Она рассказала, что люди рвали провода и плели из них канат, а по нему спускались вниз с большой высоты.
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