Смартфон среднего уровня Motorola G51 5G получит чип Snapdragon 750G

Motorola представила среднебюджетный смартфон G50 в августе этого года. Теперь, спустя всего пару месяцев, появилась информация о подготовке к релизу его преемника — Motorola G51 5G засветился в базе данных Geekbench, демонстрируя свои ключевые характеристики.
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