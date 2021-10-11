Смартфон среднего уровня Motorola G51 5G получит чип Snapdragon 750G

Motorola представила среднебюджетный смартфон G50 в августе этого года. Теперь, спустя всего пару месяцев, появилась информация о подготовке к релизу его преемника — Motorola G51 5G засветился в базе данных Geekbench, демонстрируя свои ключевые характеристики.