smi.today

4 153 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    То есть если про эту суку кровавую, не ложь и не оговоры, а Правду о его палаческом правлении, то ваше стадо не проти...Правнук Сталина в...
  • Sergiy Che
    А чего правнучата "великого вождя коммунякнутых" живут не там где он правил-строил всё, а на "гадком капиталистическо...Правнук Сталина в...
  • лина любимцева
    Слушайте спецслужбы, что они говорят!!!Офицер ФСБ Храпач...

The Telegraph: визит Зеленского в США сигнализирует о расколе Запада из-за Украины

The Telegraph: визит Зеленского в США сигнализирует о расколе Запада из-за Украины

Колумнист британской газеты The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что визит украинского лидера Владимира Зеленского в столицу Соединенных Штатов демонстрирует то, как некоторые страны коллективного Запада начинают уставать от конфликта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх