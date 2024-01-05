На Дону семьям участников СВО будут компенсировать 50% оплаты услуг ЖКУ

Членам семей участников специальной военной операции в донском регионе будет компенсироваться из областного бюджета половина затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также на уплату взносов на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.
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