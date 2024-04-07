Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лариса
    Столько пишут о мошенниках,а мы всё-равно попадаемся на удочку.Нежели мы перестали доверять родным и близким,что, не ...Житель Алтая прод...
  • Владимир Акулов
    ­­Пока не закончена СВО ,выдать надежным проверенным военным в каждом городе пистолеты для скрытого ношения...Чтобы ,...Алтайский коммуни...
  • Владимир Акулов
    ­­Пока не закончена СВО ,выдать надежным проверенным военным в каждом городе пистолеты для скрытого ношения...Чтобы...Алтайский депутат...

"Сейчас это позорное пятно района". Зачем Барнаулу нужен парк в овраге за "Европой"

"Сейчас это позорное пятно района". Зачем Барнаулу нужен парк в овраге за "Европой"

Парк 300-летия Барнаула набрал уже около шести тысяч голосов в опросе по выбору объекта для благоустройства Пустырь за торговым центром "Европа" на улице Шумакова, 9, на данный момент лидирует в голосовании по выбору объектов благоустройства на 2025 год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх