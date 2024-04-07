"Сейчас это позорное пятно района". Зачем Барнаулу нужен парк в овраге за "Европой"

Парк 300-летия Барнаула набрал уже около шести тысяч голосов в опросе по выбору объекта для благоустройства Пустырь за торговым центром "Европа" на улице Шумакова, 9, на данный момент лидирует в голосовании по выбору объектов благоустройства на 2025 год.