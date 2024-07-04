Энергетика держит баланс.

Главное место в энергосистеме сохранят ТЭС и АЭС Как выяснил “Ъ”, «Системный оператор» начал обсуждать с отраслью проект Генеральной схемы размещения энергообъектов до 2042 года — стратегического для отрасли документа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии