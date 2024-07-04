Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Энергетика держит баланс.

Энергетика держит баланс.

Главное место в энергосистеме сохранят ТЭС и АЭС Как выяснил “Ъ”, «Системный оператор» начал обсуждать с отраслью проект Генеральной схемы размещения энергообъектов до 2042 года — стратегического для отрасли документа.

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