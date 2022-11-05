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Костин забросил 2-ю шайбу в сезоне АХЛ. У него 4 очка в 8 матчах за фарм «Эдмонтона» при «минус 4» и 15 минутах штрафа

Клим Костин забросил 2-ю шайбу в сезоне АХЛ в матче с «Хендерсоном». Форвард «Бейкерсфилда» поставил точку в матче с «Силвер Найтс» (3:1) в регулярном чемпионате.

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