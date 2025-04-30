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«Русские тут не катаются»: Приезжий ребёнок оккупировал горку на детской площадке и не пускал девочку кататься. Угрозы матери не помогли

«Русские тут не катаются»: Приезжий ребёнок оккупировал горку на детской площадке и не пускал девочку кататься. Угрозы матери не помогли

Avia.pro - СМИ Я сидела за ноутбуком, листала новости, и наткнулась на эту историю. Сначала подумала, что это какая-то мелочь, детский конфликт.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Вместе со всем их прайдом
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8 час.
Светлана Ермакова
Поведение мигрантов это сплошная провокация! А потом они переворачивают все с ног на голову. Да, ещё обвиняют россиян в не уважение. Возмущает жутко такое отношение!
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6 час.
Иванов Иван
Восстание обезьян
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4 час.
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