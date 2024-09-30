Что скрывают стены колоний? Роскошная жизнь российских заключенных

Заключенный организовал подпольное казино в колонии города БалашовФото: Андрей Стенин / РИА Новости В исправительной колонии города Балашов (Саратовская область) разгорелся скандал: как оказалось, один из осужденных организовал на зоне настоящее подпольное казино с игральными картами и фишками.
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