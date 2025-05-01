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«Былбыл» театры – чын театр: биредә бал да, бәлеш тә, сәгать тә, хәтта эшмәкәр дә чын

«Былбыл» театры – чын театр: биредә бал да, бәлеш тә, сәгать тә, хәтта эшмәкәр дә чын

Санкт-Петербургта «Былбыл» татар халык театры үзенең «Алтын чишмә» премьерасын чыгарды. Аның беренче тамашачылары арасында Бөтендөнья татар конгрессы ярдәме белән бара алган хәбәрчебез Рузилә Мөхәммәтова да бар иде.

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