«Былбыл» театры – чын театр: биредә бал да, бәлеш тә, сәгать тә, хәтта эшмәкәр дә чын

Санкт-Петербургта «Былбыл» татар халык театры үзенең «Алтын чишмә» премьерасын чыгарды. Аның беренче тамашачылары арасында Бөтендөнья татар конгрессы ярдәме белән бара алган хәбәрчебез Рузилә Мөхәммәтова да бар иде.
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