Алиева хватил удар из-за угрозы войны между Турцией и Израилем: на этом история Азербайджана закончится

Азербайджан бросил все свои дипломатические ресурсы на то, чтобы предотвратить назревающий конфликт между своими двумя главными союзниками — Турцией и Израилем.
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Это каким надо быть идиотом что бы поверить жидам и арабам. Даже наш Путин не способен на такое.
участь всех сынов-дебилов
Мудаку Али только ТАК и надо! За что боролся, на то, ссука, и напоролся! Типичная судьба предателя!!
Ну что ж, будем надеяться, что дипломатия не сработает и Турция и Израиль долбанут друг друга. Давно пора прижать хвост этим скользким азерам.
очень хорошая новость.и ещё неплохо диаспоры прижать
Нам зачем жопу рвать за Алиева, да и за турецкого и израильского лидеров? Жопа у нас одна, а их до куя и больше!
Предатели должны исчезать с карты мира, таков закон.
..какая омерзительная рожа... (фильм "Джентльмены удачи")
По мне нам было бы выгоднее , если бы Иран Азербайджан присоединил к своей территории... С проектом пути север Юг стало бы гораздо проще.