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Спички - не игрушка

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Алиева хватил удар из-за угрозы войны между Турцией и Израилем: на этом история Азербайджана закончится

Алиева хватил удар из-за угрозы войны между Турцией и Израилем: на этом история Азербайджана закончится

   Азербайджан бросил все свои дипломатические ресурсы на то, чтобы предотвратить назревающий конфликт между своими двумя главными союзниками — Турцией и Израилем.

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Alla los angeles

Ну что ж, будем надеяться, что дипломатия не сработает и Турция и Израиль долбанут друг друга. Давно пора прижать хвост этим скользким азерам.