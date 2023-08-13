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Тренд дня: «Челси» и «Ливерпуль шесть раз подряд сыграли вничью

13 августа на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» сыграет с «Ливерпулем» в первом туре нового сезона АПЛ.

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