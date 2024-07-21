Как сохранить спокойствие в бурном море жизни? Эффективные способы борьбы со стрессом

Стресс: враг или союзник?Стресс, как Инь и Ян, с одной стороны, хронический стресс способен подорвать здоровье и качество жизни, но с другой - кратковременный стресс может стать мощным стимулом для личностного роста и достижения поставленных целей.
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