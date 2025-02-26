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Царьград

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Пьяный автослесарь в Онежском районе угнал на работе грузовик

Пьяный автослесарь в Онежском районе угнал на работе грузовик

В Онежском районе автослесарь напился и угнал грузовик клиентаВ ночные часы сотрудники Госавтоинспекции в Онежском районе Архангельской области задержали грузовой автомобиль "Купава", который двигался по улице Школьной с нарушениями правил дорожного движения.

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