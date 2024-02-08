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Бочкарев: готовность 5-этажного ФОКа в Останкинском районе составляет 25%

Бочкарев: готовность 5-этажного ФОКа в Останкинском районе составляет 25%

Строительная готовность пятиэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса со встроенным гаражом в Останкинском районе составляет порядка 25%, ведутся монолитные работы, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

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