Бочкарев: готовность 5-этажного ФОКа в Останкинском районе составляет 25%

Строительная готовность пятиэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса со встроенным гаражом в Останкинском районе составляет порядка 25%, ведутся монолитные работы, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
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