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Вторичные квартиры в крупных городах России начали дешеветь

Вторичные квартиры в крупных городах России начали дешеветь

В 35 из 70 крупных городов России стоимость «вторички» в апреле снизилась В апреле 2025 года в 35 из 70 крупных городов России стоимость жилья на вторичном рынке снизилась по сравнению с предыдущим месяцем.

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