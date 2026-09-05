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ТАСС

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Путин поблагодарил первую "пятерку" предвыборного списка ЕР за работу

Путин поблагодарил первую "пятерку" предвыборного списка ЕР за работу

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи поблагодарил первую "пятерку" предвыборного списка "Единой России" за проделанную работу и выразил уверенность в дальнейшем успехе.

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