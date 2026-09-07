Сотрудники транспортной полиции Южного Урала продолжают профилактическую работу в рамках информационно-профилактической акции «Мы за Мир»

В рамках акции «Мы за мир» сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте с целью профилактики экстремистских проявлений среди молодежи и формирования нетерпимости к данной антисоциальной деятельности посетили второй филиал Челябинского энергетического колледжа.
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