Сотрудники транспортной полиции Южного Урала продолжают профилактическую работу в рамках информационно-профилактической акции «Мы за Мир»

В рамках акции «Мы за мир» сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте с целью профилактики экстремистских проявлений среди молодежи и формирования нетерпимости к данной антисоциальной деятельности посетили второй филиал Челябинского энергетического колледжа.