Последний из первых: космонавту Волынову исполнилось 90 лет

18 декабря летчик-космонавт СССР Борис Волынов отметил 90-летний юбилей. Этот человек - один из исторической дюжины космонавтов Советского Союза, которых в 1960 году зачислили в самый первый отряд космонавтов.
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