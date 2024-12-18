Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Последний из первых: космонавту Волынову исполнилось 90 лет

Последний из первых: космонавту Волынову исполнилось 90 лет

18 декабря летчик-космонавт СССР Борис Волынов отметил 90-летний юбилей. Этот человек - один из исторической дюжины космонавтов Советского Союза, которых в 1960 году зачислили в самый первый отряд космонавтов.

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