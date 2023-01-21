"Храни Господь!": Поклонники поддержали "гардемарина" Михаила Мамаева, отправившегося в зону СВО

Актёр разместил в соцсетях фото с оружием и на фоне БТР символикой спецоперации.Российский актёр Михаил Мамаев, прославившийся в 90-е годы в качестве исполнителя одной из главных ролей в фильме "Гардемарины, вперёд", отправился в зону спецоперации.