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"Храни Господь!": Поклонники поддержали "гардемарина" Михаила Мамаева, отправившегося в зону СВО

"Храни Господь!": Поклонники поддержали "гардемарина" Михаила Мамаева, отправившегося в зону СВО

Актёр разместил в соцсетях фото с оружием и на фоне БТР символикой спецоперации.Российский актёр Михаил Мамаев, прославившийся в 90-е годы в качестве исполнителя одной из главных ролей в фильме "Гардемарины, вперёд", отправился в зону спецоперации.

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