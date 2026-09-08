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Лавров заявил, что Путин не откажется от встречи с Трампом и Си на саммите АТЭС

Лавров заявил, что Путин не откажется от встречи с Трампом и Си на саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин не откажется от встречи с китайским и американским коллегами на саммите АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября, если поступит такое предложение.

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