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Царьград

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Житель Владимира украл инструменты на 50 тысяч рублей из сарая

Житель Владимира украл инструменты на 50 тысяч рублей из сарая

В полицию Владимира обратился местный житель с заявлением о пропаже имущества. Мужчина рассказал, что из его сарая были похищены электроинструменты, общая стоимость которых составила порядка 50 тысяч рублей.

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