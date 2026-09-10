Житель Владимира украл инструменты на 50 тысяч рублей из сарая

В полицию Владимира обратился местный житель с заявлением о пропаже имущества. Мужчина рассказал, что из его сарая были похищены электроинструменты, общая стоимость которых составила порядка 50 тысяч рублей.
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