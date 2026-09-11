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Царьград

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Проблемы Суэцкого канала обошли Египту в $11 млрд из-за конфликта

Проблемы Суэцкого канала обошли Египту в $11 млрд из-за конфликта

Египет потерял почти 11 миллиардов долларов из-за сокращения доходов Суэцкого канала, вызванного изменением маршрутов судоходства на фоне конфликтов в регионе.

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