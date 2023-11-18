Российские биотехнологи придумали сахарозаменитель, не содержащий углеводы

По словам одного из акционеров российской группы предприятий «Эфко» Ростислава Ковалевского, специалистами компании создан перспективный сахарозаменитель, в котором полностью отсутствуют углеводы и который может оказаться просто неоценимой помощью для людей с диагнозом сахарный диабет.
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