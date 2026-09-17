Астраханская область и Каспий попали под прицел вражеских беспилотников

Минувшей ночью массированный налет вражеских БПЛА охватил два десятка регионов страны. Наряду с традиционно горячими приграничными зонами и столичным узлом, под удар попала и Астраханская область, чье воздушное пространство, равно как и акватория Каспийского моря, стало ареной для отражения атаки.
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