Фицо обратился к миру. Какое послание он оставил Украине и Евросоюзу

98,5 тыс прочтений Вчера Оглавление Переговоры России и Украины Ситуация с транзитом газа и угрозы Фицо Коррупционное предложение Зеленского Глава словацкого правительства Роберт Фицо выступил с обращением к народу и всему миру.
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