5 лучших мартовских спектаклей от театрального агентства «Арт-Партнер»

Вечная классика, откровенные истории Дона Нигро, скандальный роман Флобера и первая премьера весны Спектакль «Мадам Бовари» предоставлено Пресс-службойПремьера от режиссёра Антона Фёдорова по мотивам романа Гюстава Флобера.
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