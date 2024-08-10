Новое поколение БПЛА Supercam S350 впервые покажут на «Армии-2024»

фото: supercam.aero--> Модернизированную версию флагманского комплекса с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Supercam S350 впервые представят на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024», сообщает пресс-служба группы компаний «Беспилотные системы».
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