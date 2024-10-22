Потребности Украины во внешнем финансировании оценили

В 2025 году потребности Украины во внешнем финансировании составят 41,6 миллиарда долларов. Так зависимость страны от помощи зарубежных партнеров оценил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, его слова приводит ТАСС.
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