Мелодии исцеления: Как классическая музыка помогает в лечении депрессии

Классическая музыка давно известна своим удивительным влиянием на человеческие эмоции. Недавнее исследование, проведенное в Китае, предоставляет еще больше доказательств того, что этот жанр может оказывать положительное воздействие на мозг, особенно на тех, кто страдает от депрессии.