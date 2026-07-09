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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нигматуллин считает, что Швейцария победит Аргентину по пенальти в 1/4 ЧМ: «Она организованная, дисциплинированная, умеет терпеть. Надежный Кобель сделал разницу в битве с Колумбией»

Руслан Нигматуллин считает, что сборная Швейцарии обыграет Аргентину в 1/4 финала ЧМ-2026 . Матч пройдет 12 июля.

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