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Срочно! Трое погибших, семеро пострадавших, девушка выпрыгнула из окна и сломала ребра – пожар в торговом центре

Срочно! Трое погибших, семеро пострадавших, девушка выпрыгнула из окна и сломала ребра – пожар в торговом центре

Как сообщает БАЗА, пожар начался на втором этаже. Известно о семи пострадавших, говорится о трех погибших из-за угарного газа.

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