Замысел Трампа и Маска раскрыли в России

Фото: nbcnews.com В России раскрыли стратегию Дональда Трампа и Илона Маска. Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, в своем Telegram-канале заявил, что избранный президент США Трамп поддерживает критику Маска в адрес британского премьера Кира Стармера.