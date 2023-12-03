ВСУ несут потери на Южнодонецком направлении: Ликвидированы около 110 военных

Русские бойцы ликвидировали около 110 военных ВСУ на Южнодонецком направлении.Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов сообщил, что вооруженные силы России уничтожили около 110 военных на Южнодонецком направлении.
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