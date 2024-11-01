Испытали лёгкое удивление: Владимирские власти не собираются отменять решение по хиджабу.

Владимирские власти не собираются отменять решение по хиджабу, которое приняли ранее.Власти Владимирской области запретили в школах носить одежду, демонстрирующую "религиозную принадлежность", в том числе хиджаб.
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