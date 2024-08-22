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Названа средняя стоимость школьного набора в России

Названа средняя стоимость школьного набора в России

В 2024 году средняя стоимость базового школьного набора в России составит 15 361 рубль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования аналитиков сервиса электронных платежей ЮMoney и ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД».

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