Габариты имеют значение: морская пехота США готовится к «распределëнным» операциям

Корпус морской пехоты США планирует получить «корабль предварительного позиционирования» следующего поколения, который будет меньше, чем морские платформы, которые в настоящее время служат для этой цели, сообщает сегодня, 29 июня, Defense News.
Корпус морской пехоты США планирует получить «корабль предварительного позиционирования» следующего поколения, который будет меньше, чем морские платформы, которые в настоящее время служат для этой цели, сообщает сегодня, 29 июня, Defense News.
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