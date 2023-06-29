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Габариты имеют значение: морская пехота США готовится к «распределëнным» операциям

Корпус морской пехоты США планирует получить «корабль предварительного позиционирования» следующего поколения, который будет меньше, чем морские платформы, которые в настоящее время служат для этой цели, сообщает сегодня, 29 июня, Defense News.

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