34-летний житель Горячего Ключа погиб в ДТП с автофургоном торговой сети в Туапсинском районе

34-летний житель Горячего Ключа погиб в ДТП с автофургоном торговой сети в Туапсинском районеНочью в Туапсинском районе в результате лобового столкновения с автофургоном торговой сети «Магнит» погиб водитель иномарки.
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