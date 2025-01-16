Зачем стирать вещи с лавровым листом: 8 хитростей, которые сделают быт проще

Современные хозяйки делятся на два лагеря: одни считают, что домашние хитрости – это пережиток советского прошлого, когда не было качественной бытовой химии, функциональной техники и прочих полезных вещей, а другие уверены, что гораздо проще и быстрее пользоваться именно народными средствами и лайфхаками.
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