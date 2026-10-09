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Регионы России

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Atari вернула 8-битный компьютер 800XL спустя 43 года

Atari вернула 8-битный компьютер 800XL спустя 43 года

Компания Atari вновь выпустила 8-битный домашний компьютер 800XL, впервые представленный в 1983 году.

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