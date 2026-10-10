Не хватает смелости? 7 способов перестать бояться и начать действовать

Смелые люди тоже боятся, просто действуют несмотря на страх. Вот семь простых привычек, которые помогут научиться этому без надрыва.
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