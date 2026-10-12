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Газета.ру

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Совет ЕС обсудит ужесточение визового режима для граждан России

Совет ЕС обсудит ужесточение визового режима для граждан России

Совет Евросоюза (ЕС) на заседании 14 октября обсудит ужесточение визового режима для россиян. Об этом говорится на сайте парламента Австрии.

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