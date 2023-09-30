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Компания Bayraktar инвестирует $100 млн в строительство завода на Украине

Компания Bayraktar инвестирует $100 млн в строительство завода на Украине

Генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар на международном форуме оборонных индустрий в Киеве заявил, что турецкая компания Baykar планирует инвестировать порядка $100 млн в строительство на Украине завода по производству беспилотных летательных аппаратов.

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