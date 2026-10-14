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Шоу-бизнес: «Позор Мосфильма»: измены, любовь к алкоголю и кино для взрослых. Как на самом деле жил один из самых известных режиссеров Владимир Меньшов?

Шоу-бизнес: «Позор Мосфильма»: измены, любовь к алкоголю и кино для взрослых. Как на самом деле жил один из самых известных режиссеров Владимир Меньшов?

Владимир Меньшов добился того, о чём мечтают миллионы. Он получил признание во всём мире. Его «Москва слезам не верит» взяла «Оскар».

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