В кибуце Эврон 6 августа откроется ярмарка местной продукции

Министерство по делам Негева, Галилеи и национальной устойчивости совместно с региональным советом Мате-Ашер объявили о наборе участников для ярмарки фермерской продукции, которая пройдёт в четверг, 6 августа 2026 года, на территории кибуца Эврон (комплекс «Эврона») .