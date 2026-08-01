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Московский комсомолец в Израиле

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В кибуце Эврон 6 августа откроется ярмарка местной продукции

В кибуце Эврон 6 августа откроется ярмарка местной продукции

Министерство по делам Негева, Галилеи и национальной устойчивости совместно с региональным советом Мате-Ашер объявили о наборе участников для ярмарки фермерской продукции, которая пройдёт в четверг, 6 августа 2026 года, на территории кибуца Эврон (комплекс «Эврона») .

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