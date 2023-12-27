Цвет «дымки» от шампанского объяснили криогенными процессами

Шампанское — главный напиток Нового года. Когда откупоривают бутылку, сперва слышится характерный хлопок пробки, затем появляются фонтан пены (и хлопка, и пены, к слову, можно избежать, на это влияет способ открытия бутылки) и небольшое облачко «дыма», которое может быть различного цвета.