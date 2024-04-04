Во Владивостоке вместо четырехдневного ливня будет густой туман

Начальник Примгидромета Борис Викторович рассказал про погоду с 11 по 14 апреля во Владивостоке как раз в тот период времени, когда вероятны затяжные дожди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
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