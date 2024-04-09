МО: ПВО сбили над Белгородской и Воронежской областями четыре БПЛА

Четыре беспилотника, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ), в ночные часы на вторник, 9 апреля, предприняли попытки совершения атак на территории двух регионов России — Белгородской и Воронежской областей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии